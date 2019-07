Haagse messteker Malek F. ontoerekeningsvatbaar, geen celstraf

Malek F., de man die vorig jaar in Den Haag op Bevrijdingsdag drie mensen neerstak, is tot tbs met dwangverpleging veroordeeld. Hij is vrijgesproken van poging tot moord. De rechtbank acht bewezen dat hij drie mensen neerstak om hen te doden en twee mensen met de dood heeft bedreigd.

Dit kwam niet voort uit een terroristisch motief, maar uit zijn psychotische stoornis met achtervolgingswanen. De 32-jarige Syrische vluchteling dacht al een tijd dat hij door duivelaanbidders werd achtervolgd, die hem op het "pad van de duivel" wilden brengen. Om van hen af te komen , kocht hij een mes. Twee keer ging hij naar de Haagse Nieuwe Kerk om zijn 'belagers' daar aan te vallen, maar beide keren was de kerk dicht.

Uiteindelijk viel hij op Bevrijdingsdag drie mensen aan in de buurt van station Hollands Spoor. Dat was in de hoop zelf gedood te worden en zo aan de psychische druk te ontsnappen. De drie willekeurig gekozen slachtoffers overleefden het ternauwernood. Ook bedreigde hij omstanders. De politie schoot hem neer voordat hij meer slachtoffers kon maken.

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging geƫist voor drie pogingen tot moord en drie bedreigingen met een terroristisch oogmerk. Het OM acht hem een gevaar voor de samenleving. F. mag volgens justitie daarom niet onbehandeld vrijkomen en pas terugkeren in de maatschappij als er geen kans op terugval meer is.