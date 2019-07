Podcast De Dag: politieke donderwolkjes aan de blauwe zomerhemel

Het Binnenhof is met reces, maar dat betekent niet dat het stil is in politiek Den Haag. De SGP kwam in opspraak na klachten over snoepreisjes en een onveilige werkomgeving, bij de Partij voor de Dieren stapte een Kamerlid op en 50Plus kwam in het nieuws vanwege gesjoemel met anonieme giften.

Politiek verslaggevers Jorn Jonker (De Telegraaf) Marleen de Rooy (NOS) leggen in De Dag uit waarom het zo blijft rommelen binnen politieke partijen en hoe dit vaak samenhangt met de partijkas.