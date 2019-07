Nederlandse toeristen melden zich vaker met vermoeden van hondsdolheid

Bij alarmcentrale Eurocross komen steeds meer meldingen binnen van Nederlandse reizigers die bang zijn dat ze besmet zijn met rabiës, het virus dat hondsdolheid veroorzaakt. De meeste meldingen komen uit landen als Indonesië, Vietnam en Thailand.

Volgens Eurocross kwamen er in 2016 nog 163 meldingen binnen. In 2018 was dat gestegen naar 342. "Reizigers die zich bij ons melden maken zich zorgen omdat ze zijn gebeten, gelikt of gekrabd door een hond, kat of aap", zegt een woordvoerder van Eurocross.

De alarmcentrale adviseert mensen om dieren niet aan te raken wanneer ze in een gebied zijn waar rabiës voorkomt. Ook is het raadzaam om je van te voren in te laten enten. "Word je dan alsnog gebeten dan heb je een vervolgvaccinatie nodig, maar die zijn makkelijker verkrijgbaar dan de anti-stoffen die je nodig hebt als je vooraf niet gevaccineerd bent."

Dodelijk

Eurocross heeft de mensen die zich zorgen maken kunnen begeleiden naar een locatie waar de benodigde anti-stoffen of vaccinaties aanwezig zijn.

Rabiës is een virale infectie die het zenuwstelsel en de hersenen aantast. "De kans op besmetting is klein, maar wanneer je daadwerkelijk besmet bent, is de ziekte dodelijk", zegt Eurocross. Jaarlijks overlijden er wereldwijd zo'n 600.000 mensen aan de gevolgen van hondsdolheid.