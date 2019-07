Twee Nederlandse doden bij auto-ongeluk Spanje

Bij een zwaar auto-ongeluk op de snelweg in de buurt van het Spaanse Alicante zijn twee Nederlanders om het leven gekomen. Het zijn een 61-jarige man en zijn dochter van 22 jaar. De moeder van het gezin raakte ernstig gewond.

De auto met het Nederlandse gezin botste gistermiddag op de AP-7 ter hoogte van de plaats El Camepello op een Belgische wagen. Een Belgische vrouw en peuter zijn ook omgekomen.

Helikopters

De twee auto's waren volgens berichten in de Spaanse media volledig verwoest. De slachtoffers zijn met een helikopter naar ziekenhuizen in Alicante gebracht. Over de aard van de verwondingen van de Nederlandse vrouw is niets bekend.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil de woonplaats van de slachtoffers nog niet bekend maken.