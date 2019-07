Iran zegt netwerk van CIA-spionnen te hebben ontmaskerd

Iran zegt dat het in maart een netwerk van CIA-spionnen heeft ontmaskerd. In totaal zouden zeventien spionnen zijn opgepakt, Een aantal van hen zou al ter dood zijn veroordeeld. De CIA zou hulp hebben gehad van een aantal Europese en Aziatische landen.

"De spionnen werkten in gevoelige en belangrijke sectoren van het bedrijfsleven, onder meer in de atoomindustrie, infrastructuur, de defensie en ict-industrie. Daar vergaarden ze geheime informatie", zegt het ministerie dat over binnenlandse veiligheid gaat.

Het is onduidelijk of er een verband is met een claim van Iran in juni. Toen zei het land dat het een digitaal spionagenetwerk van de CIA had blootgelegd en dat er in meerdere landen Amerikaanse spionnen waren opgepakt.

Spanningen

Het bericht komt in een periode van grote spanning tussen Iran en de VS. Amerika stapte vorig jaar mei uit de internationale atoomdeal met Iran. President Trump heeft het land daarna harde sancties opgelegd. Ook landen en bedrijven die nog zakendoen met Iran kunnen op sancties rekenen. De Iraanse economie loopt daardoor ernstige schade op.

Iran en Amerika staan al jaren op gespannen voet met elkaar. Hoe komt dat?