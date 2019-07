Partij Oekraïense president Zelensky krijgt mogelijk meerderheid

De partij van de Oekraïense president Zelensky heeft de parlementsverkiezingen van gisteren overtuigend gewonnen. Mogelijk heeft de Sluha Narodu (Dienaar van het Volk) zelfs een krappe meerderheid in het parlement verworven.

Rond 07.00 uur (Nederlandse tijd) was een kwart van de stemmen geteld. Toen stond de partij op 227 van de 450 zetels. Sinds 1991, toen Oekraïne onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie, heeft geen enkele partij meer dan de helft van de zetels in handen gehad.

"Het zal erom spannen of het zover komt", zei correspondent David Jan Godfroid in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar zelfs als het niet zo is, kan Zelensky nog altijd een beroep doen op Golos (Stem) van rockmuzikant Svjatoslav Vakartsjoek, ook een nieuwkomer in het parlement, om samen een coalitie te vormen. Er zal dus hoe dan ook veel gaan veranderen in de Oekraïense politiek."

Nieuwkomer

Zelensky had vervroegde verkiezingen uitgeschreven. In april was hij vanuit het niets met bijna driekwart van de stemmen tot president gekozen, maar in het parlement bleven alleen de oude politieke partijen vertegenwoordigd.

"Dus kon hij eigenlijk niets voor elkaar krijgen", zegt Godfroid. "Zo ongeveer het eerste wat hij deed was nieuwe verkiezingen uitschrijven, in de hoop dat Oekraïners ook bij de parlementsverkiezingen voor verandering zouden stemmen. Dat is dus gelukt."

Zelensky was voor zijn politieke carrière acteur en komiek. In het voorjaar maakten we dit videoportret: