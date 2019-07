CNN-journalist schrijft boek over pers onder Trump: 'Hoe gaat dit verder?'

De reden dat Acosta een boek schreef, is dat hij zich zorgen maakt over de waarheidsvinding op dit moment in de Verenigde Staten. "Mijn hoofdvraag is: hoe gaat dit verder? Nadat de president ons gedemoniseerd heeft en ons als pers de vijand van het volk heeft genoemd; welke onderdeel van de samenleving is de volgende? Professoren? Wetenschappers? Mensen die ervoor zijn opgeleid om te bepalen wat de waarheid is, wat de werkelijkheid is? Volgens mij heeft deze president de grootste problemen met mensen die daarvoor zijn opgeleid."

Daarom gelooft een aanzienlijk deel van de Amerikanen media als CNN of The New York Times niet meer. "Dat is een groot probleem. Wat je de komende verkiezingen meer zal zien is dat media-organisaties veel meer zullen fact checken wat de president zegt. Veel meer dan in 2016. Die les hebben we wel geleerd, ja. Aan de andere kant: hoe hadden we destijds anders moeten berichten over Trump? We hadden nog nooit te maken gehad met een kandidaat als Donald Trump. Maar nu zijn we een stuk wijzer geworden."

Acosta wil in de komende campagne ook letten op wat er binnen de Republikeinse Partij gebeurt. "Zullen ze blijven accepteren dat een president de vrije pers de vijand van het volk noemt? Dat hij immigranten blijft demoniseren op een manier zoals we die nog nooit eerder hebben gezien in dit land? Voor zover ik het kan overzien, ook historisch gezien, is dat niet houdbaar."