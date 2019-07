Wekdienst 22/7: uitspraak in zaak-Malek F. en India lanceert maanlander

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechter doet uitspraak in de zaak van Malek F. Hij stak in mei vorig jaar drie mensen neer in Den Haag. Ook rende hij twee anderen met een mes achterna. Het Openbaar Ministerie heeft vijftien jaar cel en tbs tegen hem geëist.

Nog een uitspraak: vijf militairen en oud-militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen horen hun straf. Ze staan terecht voor aanranding, mishandeling en bedreiging van drie andere militairen.

India doet een nieuwe poging om de maanlander Chandrayaan-2 te lanceren. De Indiase regering wil dat India het vierde land wordt dat op de maan landt, na de VS, Rusland en China. Vorige week werd de lancering uitgesteld vanwege een technisch probleem. De lancering staat gepland voor 11.13 uur Nederlandse tijd.

Wat heb je gemist?

Het aantal inwoners van Nederland dat is verdronken is vorig jaar opvallend sterk gestegen, tot 112. In 2017 lag dat aantal nog op 85, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De reddingsbrigade vermoedt dat de stijging te wijten is aan het mooie weer van vorig jaar en aan het feit dat steeds meer mensen in open water zwemmen.

Ander nieuws uit de nacht:

Bij een aanval van gemaskerde mannen met witte kleding op anti-regeringsdemonstranten in een buitenwijk van Hongkong zijn volgens lokale media minstens 36 mensen gewond geraakt.

Superheldenfilm Avengers: Endgame heeft sinds de wereldwijde première drie maanden geleden bijna 2,5 miljard euro opgebracht. Daarmee breekt de film het oude record van Avatar.

Gouverneur Ricardo Rosselló van Puerto Rico geeft geen gehoor aan de massale oproep om af te treden. Actievoerders vinden dat hij moet opstappen vanwege uitgelekte berichten waarin hij zich seksistisch en homofoob uitliet.

En dan nog dit:

Voor de honderdste keer stond André Rieu zondagavond met zijn orkest op het Vrijthof in zijn geboortestad Maastricht. Ter gelegenheid van dat jubileum overhandigde de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-Te Strake hem een bronzen plaquette, vanwege "zijn voortreffelijke prestaties voor de stad".

