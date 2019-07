Zalmen de pas afgesneden door aardverschuiving, Canada zet heli in

Tienduizenden chinook-zalmen in Canada worden binnenkort met een helikopter over een landverschuiving in de rivier de Fraser getild. Alleen zo kunnen ze de paaigebieden in bereiken waar ze zich voortplanten.

De landverschuiving in een afgelegen deel van de provincie British Columbia werd eind juni ontdekt. Sindsdien is met man en macht gewerkt aan een plan om de vissenpopulatie te redden.

Reddingswerkers graven op dit moment vlak naast de blokkade een grote vijver. De zalmen kunnen die vijver straks bereiken via een kanaal met een stuw. Door die stuw kunnen de zalmen niet meer terug naar de rivier.

Vanuit de vijver worden de zalmen vervolgens met netten gevangen en overgeplaatst in tanks. Een helikopter tilt de tanks dan over de aardverschuiving.