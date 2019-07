Film Avengers: Endgame grootste kaskraker ooit

Superheldenfilm Avengers: Endgame heeft sinds de wereldwijde première drie maanden geleden bijna 2,5 miljard euro opgebracht. Daarmee breekt de film het oude record van Avatar, de 3D-film over de blauwe fantasiewezens die tien jaar geleden net iets minder opleverde.

Dat Avengers: Endgame een groot succes is, bleek al na het openingsweekend. Ook toen werd er al een record gebroken. Nog nooit bracht een film vlak na de première al ruim 1 miljard euro op.

In de succesvolle film treedt een superheldenteam op met onder anderen de Hulk, Black Widow en Captain America. Het is het sluitstuk van een reeks die elf jaar geleden begon met een film over Iron Man. De serie is gemaakt door Marvel Studios, een dochterbedrijf van het Disneyimperium.

Complimenten

Directeur Kevin Feige van Marvel complimenteerde afgelopen weekend regisseur James Cameron met het feit dat Camerons film Avatar tien jaar lang de wereldwijd grootste kaskraker is geweest. Ook wees Feige erop dat Avatar als je rekening zou houden met inflatie in 2019 nog altijd meer had opgeleverd dan zijn superheldenfilm.

