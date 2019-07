Vorig jaar flink meer verdrinkingsdoden

Het aantal inwoners van Nederland dat is verdronken is vorig jaar opvallend sterk gestegen, tot 112. In 2017 lag dat aantal nog op 85, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De reddingsbrigade vermoedt dat de stijging te wijten is aan het mooie weer van vorig jaar en aan het feit dat steeds meer mensen in open water zwemmen. "Door het warme weer trokken heel veel Nederlanders naar het water", zegt directeur Koen Breedveld. "Vorig jaar kwamen strandbrigades 7900 keer in actie, 2400 keer vaker dan het jaar ervoor."

De toename is overigens alleen bij personen vanaf 20 jaar. Bij jongeren is het aantal verdrinkingen de laatste jaren op hetzelfde niveau van gemiddeld veertien per jaar.

Gebrek aan zwemervaring

Als je kijkt naar de afgelopen decennia is het aantal verdrinkingsdoden sterk gedaald. In de jaren 50 verdronken jaarlijks nog 400 tot 500 inwoners in Nederland. Vanaf 2000 schommelt dit aantal rond 88.

Naast 112 inwoners van Nederland verdronken vorig jaar ook 26 mensen die in Nederland op bezoek waren, bijvoorbeeld voor een vakantie. Gisteren verdronken nog twee mannen uit Polen en een Duitser in de Noordzee bij Den Haag, waarschijnlijk door een gebrek aan zwemervaring.