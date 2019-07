Het oordeel van de Raad van State afgelopen mei over het Nederlandse stikstofbeleid heeft de vergunningaanvraag van honderden bouwprojecten stilgelegd. De raad oordeelde dat het Nederlandse plan om stikstof terug te dringen, de zogenoemde Projectaanpak Stikstof (PAS), in kwetsbare natuurgebieden niet deugt en in strijd is met Europese wetgeving. Kan er in Nederland nog wel gebouwd worden?

Een van de projecten die door de uitspraak vertraging oplopen, is het nieuwbouwproject Kloosterakker in Assen, waarmee 500 woningen moeten worden gebouwd. Het is de bedoeling dat het een aardgasloze wijk wordt. De verwachte schade in natuurgebied Fochteloërveen is echter te groot.

"We hadden een natuurvergunning op basis van de PAS-maatregelen, maar daar heeft de rechter een streep door gehaald", zegt Henk Post van de gemeente Assen. "Dat betekent dat we opnieuw naar de natuurvergunning moeten kijken. Dat plan kan nu niet doorgaan."

De gemeente denkt een oplossing te hebben gevonden door het uitkopen van een naburige kippenboerderij. Een andere mogelijke oplossing die wordt onderzocht, is het verlagen van de maximumsnelheid op de nabijgelegen provinciale weg. "Zou het wat opleveren als die van 80 naar 60 kilometer per uur zou gaan?", vraagt Post zich af. "Dat wordt nu onderzocht."

Boswachter Enit Scholtens laat zien welke gevolgen de uitstoot van stikstof nu al heeft voor het natuurgebied Fochteloërveen: