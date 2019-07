Exitpoll: president Zelensky wint verkiezingen Oekraïne ruim

De nieuwe politieke partij van de in april gekozen president Zelensky wordt waarschijnlijk veruit de grootste in de Verchovna Rada, het parlement van Oekraïne. Bij de verkiezingen van vandaag heeft de partij Sluha Narodu (Dienaar van het Volk) volgens exitpolls 44 procent van de stemmen gekregen.

Het pro-Russische oppositieplatform heeft volgens de exitpoll 11,5 procent gehaald. In totaal deden 22 partijen mee aan de verkiezingen, waarvan er vijf meer dan de kiesdrempel van 5 procent zouden hebben gekregen. De komende nacht worden de eerste officiële resultaten verwacht.

Coalitie nodig

Zelensky schreef de verkiezingen uit kort nadat hij tot president was gekozen, omdat hij nog niet vertegenwoordigd was in het parlement. Hij zit pas sinds kort in de politiek: eerder was hij komiek en acteur.

Met de voorspelde uitslag moet hij wel op zoek naar een coalitiepartner. Persbureau Reuters meldt dat Zelensky wil gaan praten met de pro-westerse Stem-partij van de rockmuzikant Svjatoslav Vakartsjoek.