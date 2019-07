Geboeide ontsnapte verdachte bij toeval opnieuw opgepakt

Een gearresteerde man die gisteravond in Heemstede geboeid ontsnapte uit een politieauto, is vanochtend alsnog in de kraag gegrepen. Dat gebeurde bij toeval: hij zat, nog steeds geboeid, achter in de auto van een vriend die betrokken was bij een aanrijding.

Gisteravond werd de man opgepakt op verdenking van mishandeling, zegt een politiewoordvoerder tegen het ANP. Agenten zetten hem geboeid in een politiewagen en gingen nog even weg voor de afhandeling van opstootjes en ongeregeldheden. Toen ze terugkwamen, bleek de verdachte gevlogen.

Lachgas

Vanochtend kreeg de politie een waarschuwing over een automobilist die was doorgereden na een ongeluk en iets later kwam een melding binnen dat er mensen bij een auto lachgas zouden gebruiken. De twee incidenten bleken over dezelfde auto te gaan. Toen agenten die wagen hadden gevonden, bleek de ontsnapte man erin te zitten, met nog altijd zijn handboeien om.

"Hij mocht weer bij ons instappen", meldde de dienstdoende wijkagent uit Heemstede op Instagram. Zijn collega uit Zandvoort reageerde daarop verheugd met "gelukkig zijn mijn boeien weer terecht".