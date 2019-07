Meer dan een tv-ster: 'Habiba veranderde kijk op Marokkaanse vrouwen'

Habiba durfde echt zichzelf te zijn, zegt El-Fassi. "Ze was een heel authentieke vrouw die mensen een spiegel voorhield. Ze had schijt aan de taboes en cultuur van schaamte die in die eerste generatie nog gangbaar zijn." Zo trad ze naar de voorgrond en vertelde ze over de scheiding van haar man en het gemis van haar ouders.

"Je zit in een vreemd land", vertelde Habiba op tv. "Geen vader die je bezoekt als je ziek bent, geen moeder. Ik zag ze een keer in de drie jaar, op vakantie, meer niet. Ik heb hier kinderen gekregen. Als je baby wordt geboren, horen je vader en moeder eigenlijk bij je te zijn. Maar dat heb ik niet gehad."

Mooie en minder mooie kanten van Nederland

Door haar vooruitstrevendheid sloeg ze volgens Bouzamour een brug tussen Nederlanders met en zonder migratieachtergrond. "Ze heeft Nederland laten zien dat het ook kan, een Marokkaans-Nederlandse vrouw van die leeftijd met een mening. Daarvoor is ze van groot belang geweest."

Ze liet de mooie en minder mooie kanten van Nederland zien, vindt El-Fassi. Hij moet denken aan een fragment waarin ze iemand in een park om een aanmaakblokje vraagt, maar dat tot haar ontsteltenis niet krijgt omdat de man bang is dat hij dan zelf zijn barbecue niet meer aankrijgt. "Dat zegt heel veel over het individualisme in de Nederlandse samenleving. Maar op andere momenten laat ze zien dat Nederlanders intrinsiek nieuwsgierig zijn en juist wel helpen."

Laatste wensen

Met dank aan gulle gevers kwam in mei nog een grote droom van Habiba uit. Ze ging op umrah, een bedevaart naar Mekka. Het was haar diepste wens en op Facebook bedankte ze alle donateurs en zei dat ze voor hen had gebeden.

Bouzamour vertelt dat Habiba afgelopen weekend in Marokko is overleden en daar ook is begraven. "Ze wilde nog heel graag afscheid nemen van haar familie. En dat is gelukt."

Fans van Habiba en Groeten uit Holland moeten het doen met herhalingen, want een derde serie komt er niet. Bouzamour: "We waren het eerst wel van plan, maar toen Habiba's gezondheid verslechterde, hebben we besloten het niet te doen. Zonder Habiba geen Groeten uit Holland."