'Dode in berm Nijmegen slachtoffer van afrekening'

De politie is een onderzoek begonnen naar de dood van een man die gistermiddag in Nijmegen is gevonden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Bronnen zeggen tegen Omroep Gelderland dat het gaat om een afrekening. Het slachtoffer zou Festim Lato zijn, een Albanese politicus die zich inzette voor de onafhankelijkheid van de niet-erkende republiek Chameria.

Het lichaam werd gevonden in een berm. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt, maar volgens Omroep Gelderland gaat het om de Albanees, die vorige week als vermist is opgegeven door zijn familie.

Lato verbleef de afgelopen jaren in een woning in het Gelderse dorp Afferden. Hij had zichzelf uitgeroepen tot president van Chameria, een regio op de grens van Albanië en Griekenland die streeft naar onafhankelijkheid. Zijn dood wordt ook gemeld door media in Albanië.

'Charmante man met vlotte babbel'

Mensen in zijn omgeving zeggen tegen Omroep Gelderland dat Lato miljoenen euro's schulden had bij bedrijven en particulieren. "Hij bracht geld contant de grens met Albanië over", zegt diplomaat Jeroen Zandberg. Hij is werkzaam bij de UNPO, de organisatie van Niet-Vertegenwoordigde Naties en Volkeren, een soort Verenigde Naties voor niet-erkende regio's. Hij adviseerde Lato over zijn politieke strijd.

Zandberg is geschokt door de dood van de Albanees. "Het was een charmante man met een vlotte babbel", vertelt hij. "Hij deed zaken met ondernemers die geen btw betalen. Daardoor sloot hij een aantal schimmige deals." Onder meer grote bedrijven en overheden zouden grote sommen geld aan hem hebben uitgeleend en niet hebben teruggezien.

Als zelfverklaard president had Lato regelmatig publieke optredens, zoals bij het Europees Parlement in Brussel en bij demonstraties voor meer onafhankelijkheid. In april zou Lato persoonlijk failliet zijn verklaard door de rechtbank.