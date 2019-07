Het wordt (erg) heet: donderdag mogelijk 38 graden

Het echte zomerweer weet Nederland al een paar weken niet te vinden. Komende week komt daar verandering in. Het wordt het opnieuw warm, of beter gezegd: heet.

Morgen loopt de temperatuur op naar 23 tot 29 graden, dat zijn 'gewone' Nederlandse zomertemperaturen. Vanaf dinsdag hebben we te maken met tropische temperaturen. Die dag kan het 30 tot 34 graden worden, woensdag moeten we rekenen op 32 graden tot lokaal 37 graden. Donderdag is naar verwachting de heetste dag: het wordt waarschijnlijk tussen 33 en 38 graden.

De hete periode komt op vrijdag of zaterdag waarschijnlijk ten einde, mogelijk met pittige regen- en onweersbuien.

Hittegolf?

De kans is groot dat we de komende week een hittegolf krijgen, maar dat is pas vrijdag met zekerheid te zeggen. Van een landelijke hittegolf is sprake wanneer de temperatuur in De Bilt voor minstens vijf aaneengesloten dagen 25 graden bereikt én er binnen die vijf dagen ook nog minstens drie keer 30 graden wordt gemeten.

Hittegolf of niet, de bestaande hitterecords komen in elk geval in zicht. Om het de heetste 24 juli (woensdag) of heetste 25 juli (donderdag) ooit gemeten in ons land te laten worden, moeten we over 35,5 graden heen. Het all-time hitterecord in Nederland werd op 23 augustus 1944 gemeten in de Gelderse plaats Warnsveld: 38,6 graden.

"Het is te vroeg om te zeggen of die hitterecords de komende week gebroken worden", zegt NOS-weerman Gerrit Hiemstra. "We komen wel steeds vaker bij de records in de buurt. Het wordt geleidelijk warmer in Nederland, heeft het KNMI vastgesteld. Rond het jaar 2000 waren 4 tropische dagen per jaar in De Bilt normaal, nu zouden 5 tot 8 tropische dagen per jaar al redelijk normaal moeten zijn. Over dertig jaar moeten we volgens het KNMI op 7 tot 13 tropische dagen per jaar zitten in De Bilt."

Warmer door droogte

De droogte, op dit moment vooral in het oosten van het land, draagt ook bij aan de hoge temperaturen. Hiemstra: "De energie die de bodem normaal verbruikt om vocht op te nemen en te verwerken wordt, bij afwezigheid van vocht, gebruikt om nog verder op te warmen."