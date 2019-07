Twintig gewonden door bosbranden Portugal, één slachtoffer kritiek

Door bosbranden in het midden van Portugal hebben twintig mensen verwondingen opgelopen. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de gewonden zijn twaalf brandweerlieden.

Honderden brandweermensen zijn ingezet om de bosbranden te bestrijden. Twee branden zijn inmiddels onder controle, één nog niet. Een dorp is deels geëvacueerd.

Verdacht

De Portugese politie is een onderzoek begonnen. De autoriteiten vinden het verdacht dat alle drie de branden gisteren rond dezelfde tijd begonnen in hetzelfde gebied: Castelo Branco, een district 225 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Lissabon.

De sterke wind bemoeilijkt het werk van de brandweer. Bij de bluswerkzaamheden worden naast zo'n 800 brandweerlieden ook veertien vliegtuigen en vier bulldozers ingezet. Op dit moment zijn er geen dorpen die gevaar lopen.

In juni 2017 kostten vernietigende bosbranden in de eveneens centraal gelegen regio Pedrógão Grande het leven aan 64 mensen. Meer dan 250 mensen raakten gewond. In oktober van dat jaar kwamen nog eens meer dan veertig mensen om het leven door tientallen bosbranden in het hele land.

Daarna werden door de regering maatregelen genomen. Het afgelopen jaar waren er wederom veel bosbranden, maar daarbij kwam niemand om het leven.