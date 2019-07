Autoriteiten Hongkong extra alert bij nieuw massaprotest

Voor de zevende week op rij wordt in Hongkong massaal gedemonstreerd voor het behoud van democratische vrijheden. Tienduizenden mensen lopen in een mars door de stad. De autoriteiten vrezen voor nieuwe confrontaties tussen betogers en de politie.

De betogingen waren in eerste instantie gericht tegen een omstreden uitleveringswet, maar gaan inmiddels over wat veel Hongkongers zien als de uitholling van democratische vrijheden. Hongkong heeft eigen wetten en vrijheden. De betogers vinden dat de regering in Peking te veel invloed krijgt in de semi-autonome stad.

Omdat eerdere protesten uitliepen op geweld, hebben de autoriteiten in de aanloop naar dit protest extra veiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn er barricades geplaatst voor belangrijke politie- en regeringsgebouwen, nadat begin deze maand demonstranten het parlement hadden bezet. Ook is de route voor de mars ingekort, maar veel betogers negeren het eindpunt.

Tweede protest in twee dagen

De uitleveringswet, die het mogelijk zou maken dat Hongkongse verdachten op het Chinese vasteland berecht worden, is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De demonstranten willen dat de wet helemaal van tafel gaat. Daarnaast willen ze dat betogers die de afgelopen weken zijn gearresteerd, worden vrijgelaten.

Gisteren gingen in Hongkong ook al tienduizenden mensen de straat op. Zij deden dat uit protest tegen het geweld van anti-regeringsdemonstranten en om hun steun uit te spreken voor agenten. De politie in de voormalig Britse kroonkolonie is onder vuur komen te liggen vanwege het gebruik van traangas en rubberkogels tegen betogers.

Daarnaast is gisteren in Hongkong een zwaar, zelfgemaakt explosief gevonden. Drie mensen zijn gearresteerd. Het is onduidelijk of de explosieven iets te maken hebben met demonstraties tegen de regering in Peking.

