Britse marine waarschuwde Iran kort voor enteren tanker

Kort voordat Iran de Britse tanker Stena Impero vrijdag enterde was er radiocontact met de Britse marine. Die waarschuwde de Iraniërs dat ze het internationaal scheepsrecht schenden als ze aan boord zouden gaan van de tanker. De Britten vragen de garantie van Iran dat het niet van plan is buiten zijn boekje te gaan.

Op de opname is geen Iraans antwoord te horen. Wel geven de Iraniërs de Stena Impero het bevel om zijn koers te verleggen. "Als je het bevel opvolgt, ben je veilig." De inspectie is volgens de Iraniërs nodig om veiligheidsredenen.

Het gaat om een geluidsopname die in handen is gekomen van een Britse maritem beveiligingsbedrijf, meldt de BBC.

Gisteren publiceerde de Iraanse Revolutionaire Garde een video waarin te zien is hoe de Britse olietanker Stena Impero in beslag wordt genomen. Dit is de hele video die op de Iraanse staatstelevisie te zien was. De authenticiteit van de beelden is niet bevestigd: