'Twitter blokkeert aantal Iraanse nieuwsmedia'

Twitter heeft een aantal Iraanse nieuwsmedia geblokkeerd, omdat de kanalen aanhangers van het Bahá'i-geloof zouden hebben lastiggevallen. Dat meldt de BBC. Het gaat onder meer om de Farsitalige accounts van het Iraanse persbureau Mehr en van de staatsmedia IRNA, IRIB en YJC. Engelstalige accounts van die media zijn niet geblokkeerd.

De getroffen media denken dat hun uitsluiting van Twitter te maken heeft met hun berichtgeving over de spanningen rond Iran. Ze denken dat ze in het bijzonder gestraft worden voor hun verslaggeving over de inbeslagname van een Britse olietanker in de Straat van Hormuz, vrijdag.

De BBC meldt op basis van een bron binnen Twitter dat de blokkering is opgelegd vanwege het "gecoördineerd en doelgericht lastigvallen van mensen die aangesloten zijn bij de Bahá'i".

Vervolgd

In Iran horen zo'n 300.000 mensen tot de Bahá'i-gemeenschap, al erkent het land het geloof niet. Volgens Human Rights Watch worden leden van de religieuze minderheid in Iran lastiggevallen en vervolgd.

Twitter is in principe niet toegankelijk in Iran, omdat de Iraanse regering het heeft geblokkeerd. Toch zitten er Iraniërs op, die een VPN gebruiken. Met een VPN loopt het internetverkeer via een buitenlandse server en kan de Iraanse blokkering worden omzeild.