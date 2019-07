Natalie Portman speelt Thor, Mahershala Ali is Blade in nieuwe Marvel-films

Er is leven na Avengers: Endgame. Op fanbeurs Comic-Con in San Diego heeft Marvel de namen, casts en logo's van de superheldenfilms bekendgemaakt die de studio in 2020 en 2021 uitbrengt. Het Marvel Cinematic Universe, zoals de huidige filmreeks op basis van stripboeken heet, wordt daarmee nóg groter en diverser.

Scarlett Johannssons Black Widow trapt in mei 2020 af, waarna in november The Eternals uitkomt met daarin een hoofdrol voor Angelina Jolie. Samen met Richard Madden, Kumail Nanjiani en Salma Hayek speelt ze een groep onsterfelijke ruimtewezens.

Jolie beloofde de duizenden fans in de zaal dat ze tien keer harder haar best zal doen dan voor haar eerdere actiefilms. "We weten wat we jullie verschuldigd zijn, dus we gaan allemaal keihard werken."

Thor is een vrouw

Ook op de agenda: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (februari 2021), het vervolg op Doctor Strange (mei 2021) en Thor 4 (november 2021). Actrice Natalie Portman zal daarin een vrouwelijke Thor spelen. In twee eerdere film was ze Thors vriendin Jane.

"Het voelt best wel goed. Ik had toch altijd een beetje hamernijd", grapte ze op het podium.