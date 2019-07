'Zelensky kan machtigste president Oekraïne sinds 1991 worden'

In de afgelopen maanden is nog weinig duidelijk geworden over de koers van Zelensky, zegt Hubert Smeets. "Hij heeft de verkiezingen gewonnen met de belofte dat hij niets belooft. Dat heeft goed gewerkt in de campagne. Maar we weten nog steeds niet goed waar hij voor staat."

Wel is volgens Smeets duidelijk dat hij een pro-Europese koers wil varen. Tegelijkertijd hoopt hij de betrekkingen met Rusland te stabiliseren en de oorlog in het oosten te beëindigen.

Staal en wapens

Het vermoeden is dat Zelensky zich laat adviseren door een groep oligarchen rond de rivier de Djnepr, die vooral actief is in staal en wapens. "Zelensky's chefstaf is bijvoorbeeld de voormalige advocaat van een van die oligarchen, een oude ex-bankier die ook in de staalhandel zit."

De agenda van die oligarchen, zegt Smeets, zou kunnen zijn om hun positie terug te winnen. Onder Porosjenko verloren ze veel macht. "Maar daarmee is niet gezegd dat Zelensky een marionet is. Als je driekwart van de stemmen haalt (bij de presidentsverkiezingen, red), heb je een authentieke machtsbasis."

Ook Porosjenko doet overigens met zijn partij mee aan deze verkiezingen, maar de verwachting is dat hij geen rol van betekenis kan spelen.