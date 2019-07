Opkomst van Arabische vrouwelijke politici: soms voor bühne, maar ook effectief

In 2017 werd Lana Nusseibeh uit de Emiraten de eerste Arabische president van de vrouwenorganisatie van de Verenigde Naties. Een jaar later, in 2018, werd de Tunesische Souad Abderrahim als eerste vrouw ooit gekozen als burgemeester van een Arabische hoofdstad. En enkele maanden geleden kondigde het zeer conservatieve Saudi-Arabië voor het eerst een vrouwelijke ambassadeur aan: prinses Reema bint Bandar Al-Saud werd naar de VS gestuurd.

Deze lijst van politieke primeurs in de regio komt niet uit de lucht vallen, nergens ter wereld stijgt het aantal vrouwen in politieke functies zo hard als in de Arabische wereld.

Dat is ook terug te zien in de toename van het aantal vrouwelijke parlementariërs. Volgens cijfers van de World Bank was in 2005 nog 7 procent van de Arabische parlementariërs vrouw, het allerlaagste percentage ter wereld. Nu is dat aandeel 19 procent. Daarmee komt de regio in de buurt van het mondiale gemiddelde van 23 procent. Algerije, Irak, Djibouti, Soedan, Somalië, Tunesië en de Arabische Emiraten streven dat mondiale gemiddelde zelfs voorbij.