Duitsland rekruteert honderden verpleegkundigen uit Vietnam

Net als in Nederland is er in Duitsland een groot tekort aan verpleegkundigen. Als oplossing bedacht de Duitse overheid in 2013 een plan om Vietnamese verpleegkundigen de taal te leren en naar Duitsland te halen. Ze komen dan te werken in verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Inmiddels worden al meer dan 300 Vietnamese verpleegkundigen ingezet.

Een van hen is Huyen Thu Thi Lo. Ze heeft net de 81-jarige Frau Becker naar de lunch gebracht. "Ik werkte al als verpleegkundige in Vietnam, toen de kans voorbijkwam om in Duitsland te werken, heb ik die niet aan mij voorbij laten gaan", zegt ze in vloeiend Duits. Huyen is niet de enige uit Vietnam afkomstige verpleegkundige bij de Berlijnse zorginstelling van Vivantes. In totaal heeft ze zeventien collega's uit haar geboorteland.

Win-win-win situatie

De Duitse overheid ging in zee met Vietnam, omdat dat land een enorm jonge bevolking heeft. De gemiddelde werknemer in Vietnam is 25 jaar. Daarnaast heeft het land een overschot aan goedopgeleide verplegers.

"We kunnen op deze manier echt een win-win-win situatie creëren", zegt bedrijfsleider René Herrmann. "Ten eerste kunnen wij ze een perspectief in Duitsland bieden en verdere opleiding, wat hen weer helpt in Vietnam, mochten ze ooit terug willen. Ten tweede zijn zij de handen aan het bed, die wij zo hard nodig hebben. En als laatst kunnen ze ook zorgen voor een betere sociale positie voor de familie in het land van herkomst."

Correspondent Wouter Zwart maakte deze reportage over Huyen: