British Airways schrapt een week lang alle vluchten naar Caïro

British Airways voert een week lang geen vluchten uit op de Egyptische hoofdstad Caïro. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, maar waarom die maatregel wordt genomen is niet bekendgemaakt.

Een vlucht die vanmiddag vanaf de Londense luchthaven Heathrow naar Caïro zou vertrekken werd gecanceld terwijl de passagiers klaar stonden om aan boord te gaan. Ze kregen een brief waarin de maatschappij schreef dat veiligheidsmaatregelen op luchthavens over de hele wereld constant worden geëvalueerd.

"Als voorzorgsmaatregel en voor verder onderzoek zijn de vluchten voor zeven dagen geschrapt", aldus de brief. "De veiligheid en beveiliging van onze klanten en bemanning heeft altijd prioriteit. We zouden nooit een vliegtuig besturen als het niet veilig was."

De KLM vliegt al sinds 2017 niet meer op Caïro. Die vluchten werden toen opgeschort op basis van economische overwegingen. Ook Nederlandse chartermaatschappijen vliegen niet op Caïro. KLM-partner Air France vliegt vanuit Frankrijk nog wel op de Egyptische hoofdstad.

Niet echt nodig

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft voor bepaalde gebieden in Egypte het advies er alleen maar naartoe te reizen als dat echt nodig is. Dan gaat het onder meer om het gebied ten westen van de Nijldelta en de badplaats Sharm-el-Sheikh. Voor Caïro geldt geen specifieke waarschuwing.

Vanuit Nederland geldt eenzelfde reisadvies. Vluchten naar Sharm-el-Sheikh worden al sinds eind 2015 niet meer uitgevoerd. In oktober van dat jaar stortte een Russisch vliegtuig neer in de Sinaïwoestijn, waarbij alle 224 inzittenden om het leven kwamen. Er zijn sterke vermoedens dat het vliegtuig een bom aan boord had.