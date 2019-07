Nieuwe ISS-missie herdenkt 'jarige' Apollo 11 in embleem

Op de vijftigste verjaardag van de maanlanding zijn drie astronauten op weg gegaan naar het internationale ruimtestation ISS. Hun Sojoez-capsule werd vanavond gelanceerd vanaf de ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan.

In het embleem van de missie, ISS-expeditie 60, is de adelaar verwerkt van het embleem van de Amerikaanse Apollo 11-missie. De adelaar is te herkennen in het sterrenpatroon op de achtergrond van het embleem van missie 60 (zie hierboven).

Aan boord van de Sojoez die vandaag naar het ruimtestation op weg ging, zitten een Rus, een Italiaan en een Amerikaan. De drie keren in oktober weer terug naar de aarde.