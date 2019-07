Habiba (66) uit Groeten uit Holland overleden

Habiba, bekend van het tv-programma Groeten uit Holland van BNNVARA, is op 66-jarige leeftijd overleden, laat de omroep weten in een bericht op Facebook. Habiba was al enige tijd ziek.

"In twee seizoenen Groeten uit Holland wist ze met haar liefdevolle eigenwijsheid heel Nederland in te palmen. Wij zullen ons deze vrolijke, goedlachse en scherpe vrouw met veel liefde herinneren", schrijft de omroep.

In Groeten uit Holland van regisseur Jalal Bouzamour dompelen de vijf eerste generatie Marokkaanse vrouwen Habiba, Farida, Fatima, Khadija en Aicha zich onder in Nederlandse gebruiken en tradities, zoals Sinterklaas en de Vierdaagse. "Ondertussen hebben ze verrassende en vrolijke ontmoetingen met Nederlanders waarbij iedereen een spiegel voorgehouden krijgt."

Het tweede seizoen was in januari twee weken lang iedere werkdag te zien.

Bekijk hier een compilatie van de beste momenten van Habiba