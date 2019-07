Herdenking Slag om de Schelde blijft beperkt tot een dag

De herdenking van de Slag om de Schelde, op 31 augustus in Terneuzen, blijft beperkt tot een dag.

De provincie Zeeland overwoog eerder om een tweede dag aan het evenement toe te voegen om meer bezoekers te trekken. Maar nu blijkt dit niet haalbaar vanwege organisatorische problemen en omdat het te kostbaar is, meldt Omroep Zeeland.

De Slag om de Schelde in augustus 1944 was bedoeld om de Duitsers weg te krijgen uit de Scheldemonding. Zo zou de al bevrijde haven van Antwerpen veel beter bereikbaar worden voor de geallieerden. Maar bij de herdenking 75 jaar later gaat het niet alleen om die door de geallieerden gewonnen slag zelf. In Terneuzen wordt ook de aftrap gegeven voor de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland.

Imagoversterking van Zeeland

De herdenking is groots opgezet. Er komt op 31 augustus een Vrijheidsboulevard en een vlootparade op de Westerschelde. De provincie verwacht naast tienduizenden bezoekers ruim 700 prominente gasten, onder wie koning Willem-Alexander. De NOS zendt de herdenking uit op televisie.

Juist omdat er zo veel wordt georganiseerd, overwoog de provincie uitbreiding van het evenement met een tweede dag. "Als het evenement een extra dag kan worden opengesteld wordt de investering in de bewustwording van de Slag om de Schelde en de imagoversterking van Zeeland beter verantwoord", schreef commissaris van de Koning Han Polman een paar weken geleden aan Provinciale Staten.

Prijskaartje te hoog

Maar het prijskaartje van 50.000 euro voor de extra dag blijkt te hoog. Ook in organisatorische zin is de uitbreiding te ambitieus, laat de provincie weten.

De provincie Zeeland en gemeente Terneuzen onderzoeken nu de mogelijkheid om een deel van het materiaal dat speciaal voor de herdenking gemaakt wordt, te gebruiken in een reizende tentoonstelling die langer te zien zal zijn dan alleen op 31 augustus.