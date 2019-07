Bekijk de tv-uitzending uit 1969 over de maanlanding, met 'Apollo Henkie'

Van die live-uitzendingen onder de titel Apollo 11...... Reis naar de maan was bijna helemaal niets bewaard gebleven. De NOS heeft begin jaren 70 de banden gewist. Tot groot ongenoegen van de regisseur, Rudolf Spoor, die daarachter kwam toen hij na afloop van het Apollo-project een compilatie wilde maken.

Dat een deel toch nog bewaard is gebleven is te danken aan een video-amateur die de uitzendingen destijds zelf had opgenomen. In deze video uit 2009 is te zien hoe Rudolf Spoor erachter kwam dat de banden waren gewist, en hoe een deel van de beelden in 1989 toch nog werd teruggevonden: