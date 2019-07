Van Trump tot Kim Kardashian: veel aandacht voor A$AP Rocky, wat speelt er?

Volgens Rocky sloeg een groepje jongens zijn bodyguard in het gezicht met oordopjes. "Ze blijven ons volgen", zegt hij in zijn video. "Maar we willen geen problemen met deze jongens." Tegen henzelf zegt hij dat hij niet met ze wil vechten. De uiteindelijke confrontatie is niet te zien op de beelden van Rocky.

Op 2 juli werden Rocky en enkele collega's gearresteerd door de Zweedse politie. Sindsdien zitten ze vast. Het onderzoek tegen de 30-jarige rapper loopt nog. Volgens de advocaat van Rocky handelde de hiphopartiest uit zelfverdediging.

Lowlands

De Amerikaanse rapper heeft al zijn concerten in juli moeten afzeggen, onder andere in Noorwegen, Duitsland, België en Italië. Op 18 augustus staat hij op het programma van het Nederlandse festival Lowlands, maar het is nog onduidelijk of dat doorgaat of dat er al naar alternatieven wordt gezocht. "We zijn afhankelijk van wat er in Zweden gebeurt en hoe snel dat gaat", laat een woordvoerder weten.

Waar de situatie rond Rocky de gemoederen in de VS flink bezighoudt, lijkt dat in Nederland nog mee te vallen. Rapper Adje (voorheen Adonis), ofwel Julmar Simons, riep als een van de weinige Nederlandse rappers op tot vrijlating van zijn Amerikaanse collega: