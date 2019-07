Beenderen gevonden in knekelhuizen Vaticaanstad bij zoektocht naar vermist meisje

Emanuela Orlandi verdween in 1983 spoorloos toen ze in Vaticaanstad op weg was naar muziekles. Sindsdien is op verschillende plekken in de stad naar haar gezocht. In 2012 werd bijvoorbeeld het graf van een maffioso geopend, maar er bleek geen verband met de vermissing van het meisje.

De nieuwe zoektocht is op touw gezet nadat de familie van het meisje begin dit jaar een brief kreeg. Daarin staat dat haar lichaam mogelijk verborgen is tussen de doden op de Teutoonse Begraafplaats, op de plek waar een stenen engel naar wijst. Die engel houdt een boek vast met de tekst 'Requiescat in Pace', Latijns voor 'rust in vrede'.