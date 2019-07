Na acht jaar weer zwemmen in de zee bij Fukushima

Voor het eerst in ruim acht jaar konden badgasten weer een duik nemen in de zee op het strand van Kitaizumi, in de buurt van Fukushima. Na de kernramp in maart 2011 werd het strand afgesloten vanwege verhoogde radioactiviteit. Inmiddels is de radioactieve straling er weer op het niveau van voor de ramp met de Japanse kerncentrale.

"Ik was opgelucht dat het strand weer vol met mensen was", zei een 29-jarige inwoner van de naburige plaats Minamisoma in Japan Times. Ook surfers zijn blij met de heropening van het strand. Het gebied staat bekend om zijn hoge golven en goede surfmogelijkheden.

Er werd dan ook direct na de opening een surfwedstrijd gehouden en er zijn plannen voor meer evenementen. "We hopen hier ook een internationale surfwedstrijd te kunnen houden in de toekomst", zei een van de organisatoren van het evenement.

Voor de heropening van het strand werden ook een zeewering en een park aangelegd.