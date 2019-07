Duizenden tegendemonstranten in Kassel bij rechts-extremistisch protest

In Duitsland hebben zeker 8000 mensen meegedaan aan een tegendemonstratie tegen een kleine, rechts-extremistische beweging die vandaag in Kassel demonstreerde.

In de Duitse stad werd zeven weken geleden politicus Walter Lübcke doodgeschoten bij zijn huis. Hoofdverdachte is de rechts-extremist Stephan E. Hij legde een bekentenis af, maar trok later zijn verklaring weer in.

E. zou tegen het migratiebeleid zijn waar de christendemocraat voor stond, maar zou tijdens zijn daad niks tegen het slachtoffer hebben gezegd. Ook zou hij al twee keer eerder hebben overwogen om Lübcke dood te schieten.

Hermetisch afgesloten

Kassel poogde de demonstratie nog te verbieden, maar de beweging beriep zich op het recht van vrijheid van meningsuiting. De tientallen rechts-extremisten demonstreerden vandaag tegen het in hun ogen 'instrumentaliseren' van de moord, waarbij ze in hun ogen als terroristen worden weggezet.

Tegenstanders zagen de demonstratie als provocatie. Onder meer vanwege de locatie en datum: exact 75 jaar na de mislukte moordaanslag op Adolf Hitler.

Het gebied waar de rechtsextremisten samenkwamen, was hermetisch afgesloten door de politie. Rond het middaguur waren er nog geen incidenten gemeld in de stad.