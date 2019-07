Karton is helemaal terug in Groningen

Het gaat goed met karton. In een sfeer van stakingen, saneringen en reorganisaties probeerde de industrie tot voor kort het hoofd boven water te houden. Maar het tij is gekeerd. Zo telde een Amerikaanse investeringsmaatschappij deze week 330 miljoen euro neer voor Solidus Solutions, een kartongigant met fabrieken in Groningen en Drenthe en het hoofdkantoor in Oude Pekela.

"Alles zit in karton. En dan heb ik het nog niet over de verkopen via internet", verklaart Richard Houben de onstuimige groei van de kartonindustrie bij RTV Noord. Houben is de hoogste baas van Solidus Solutions en heeft alle reden om enthousiast te zijn. Zijn bedrijf werd vier jaar geleden voor ongeveer 40 miljoen euro gekocht door Aurelius, een Duitse investeringsonderneming. Nu betaalt de Amerikaanse durfinvesteerder Centerbridge Partners meer dan acht keer zoveel.

Houben denkt dat de Amerikaanse investeerder vooral mikt op verdere groei van zijn bedrijf. Dat komt wel goed, zegt hij. Karton groeit in populariteit. Deels komt dat door wat wel eens de 'oorlog tegen plastic' wordt genoemd. Karton wordt steeds vaker gebruikt in plaats van kunststof en ook piepschuim-verpakkingen.

Karton wint het

"Op milieugebied wint karton van plastic, hout en piepschuim", zegt Houben. "We zijn marktleider in de EU. Maar we zijn nog geen marktleider in ieder land. Er zijn dus nog landen waar we kunnen uitbreiden. Er is ruimte voor verdere investeringen en acquisities van bedrijven. Doe je dat goed, dan kun je als investeerder veel geld verdienen."

Hoewel er voorbeelden zijn van investeringsmaatschappijen die als 'sprinkhaan-kapitalisten' bedrijven kopen om ze financieel uit te kleden en berooid achter te laten, heeft Houben waardering voor de inbreng van het Duitse Aurelius: "We zijn in vier jaar tijd met meer dan vijftig procent in omzet gegroeid, er is meer in het bedrijf geïnvesteerd dan ooit tevoren en we konden acquisities doen. We zijn zeker niet gestript."

Karton in dashboards

Directeur Rienk Jan van der Kooi van kartonfabriek Eska klinkt minder opgetogen dan Houben. Zijn bedrijf moest de bakens verzetten nadat de markt van zogenoemd grafisch karton, dat wordt gebruikt in bijvoorbeeld ordners, instortte. Eska richt zich nu op luxe verpakkingen en op alternatieve markten zoals de auto-industrie waar karton wordt gebruikt in onderdelen als dashboards.

Een probleem is dat het bedrijf niet zo groot is, waardoor het een potentiële overnameprooi is. Van der Kooi: "Wij zijn een kleine speler. Doen er zich gelegenheden voor, dan zullen we het gesprek aangaan. Dat er linksom of rechtsom in de industrie wat gaat gebeuren, is zeker, maar we zijn er nu niet mee bezig."

FNV-bestuurder Albert Kuiper wijst erop dat de kartonbedrijven in Noord-Nederland het relatief goed doen in Europa dankzij investeringsprogramma's en kostenbesparingen. "Een bedrijf als Eska zit in een krimpende markt, maar weet wel te innoveren', stelt hij. "Het investeert in schonere productiemethoden en ontwikkelt nieuwe producten. Ik geloof er wel in."

Bedrijven kunnen nog een slag maken

Kuiper noemt de investeringen door durfinvesteerders wel een punt van zorg. Al lijkt het tot nu toe goed uit te pakken. "De meeste van die bedrijven hebben niks met karton. Ze willen gewoon rendement. Maar als ze zien dat een strategie van een concern werkt, dan steunen ze die. Tegelijkertijd weten we dat we tegenwoordig niet meer aan de inbreng van deze investeerders ontkomen", aldus Kuiper.

De brancheorganisatie Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) is ronduit optimistisch over de toekomst. Zeker als de kartonindustrie z'n milieuvriendelijke imago verder oppoetst. "Bedrijven kunnen nog wel een slag maken. Er is ruimte om te verduurzamen, om minder energie en water te gebruiken en alternatieve grondstoffen te benutten. Het is cruciaal om de Nederlandse bedrijven concurrerend te houden. We dagen ze uit er in te investeren. Wij willen dat de Nederlandse fabrieken de beste van de EU zijn. We behoren al tot de top twintig van de wereld en we willen naar de top tien", aldus directeur Gerrit Jan Koopman van de VNP.