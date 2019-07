'Iran en de VS spelen met vuur, hoe gecalculeerd hun escalaties ook zijn'

In de VS is vooral een interne politieke machtsstrijd gaande. "Veiligheidsadviseur John Bolton wil graag zijn vuisten tonen. Maar Trump is niet uit op een oorlog met Iran. Het interesseert zijn kiezers niet en het slokt te veel geld op", zegt Zandee van Clingendael. Een luchtaanval in Iran nadat een Amerikaanse drone was neergehaald, ging om die reden niet door.

'Iran zorgt altijd voor problemen'

Hoe de Britten zullen reageren, is nog niet duidelijk. De zaak wordt in Londen in ieder geval heel serieus genomen, zegt correspondent Tim de Wit. "Direct nadat het nieuws bekend werd, kwamen de belangrijkste ministers, veiligheidsdiensten en de top van defensie meteen samen."

Ook de Amerikaanse president Trump laat zich niet in zijn kaarten kijken. Hij liet gisteravond weten dat het incident volgens hem aantoont dat Iran "altijd alleen maar voor problemen zorgt". Of en hoe hij gaat reageren, vertelde de president niet. "We zullen zien wat er gebeurt. Ik weet wel dat het geen Amerikaans maar een Brits schip is. We zullen nog met ze spreken."

Hoewel de signalen nu niet naar oorlog wijzen, zijn de "zetjes en tegenzetjes" volgens Zandee niet zonder risico. "We weten uit het verleden dat situaties zomaar onbeheersbaar kunnen worden, door onverwachte ontwikkelingen of partijen die het uitbuiten."

Het is spelen met vuur, zegt Zandee. "Dat is vorig jaar geleden begonnen met het opdoeken van het nucleaire akkoord. Daarmee heeft de VS de houtjes gelegd om het vuur te laten ontvlammen."