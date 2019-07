Londense politie in verlegenheid gebracht door bizarre berichten na 'hack'

De politie zoekt uit hoe de onbekenden toegang hebben gekregen tot het officiële politieaccount, dat ruim 1,2 miljoen volgers heeft en doorgaans alleen wordt gebruikt voor communicatie over misdrijven, arrestaties en aanslagen. "Negeer alstublieft alle Tweets totdat we hebben geverifieerd dat het account weer onder onze controle is."

Volgens de politie is het politiesysteem niet gehackt. De schrijvers van de rare teksten zouden alleen toegang hebben gehad tot het kanaal waarmee persberichten worden verspreid via Twitter en e-mail. De manier waarop de politie inlogt op die kanalen is aangepast om de berichtenstroom te stoppen.