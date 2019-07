Zuid-Afrikanen wantrouwen inzetten leger tegen geweld: 'Vanavond zijn ze weer weg'

In een poging het bloedvergieten tussen rivaliserende bendes in Zuid-Afrika te stoppen, is vandaag het leger de achterstandswijken van Kaapstad ingetrokken. Aanleiding is een geweldopleving waarbij het afgelopen halfjaar zeker 900 mensen omkwamen. Dat is zelfs voor Zuid-Afrikaanse begrippen veel.

Toch wordt het leger met scepsis ontvangen, ziet correspondent Bram Vermeulen. Hij is in Blikkiesdorp geweest. De buitenwijk van golfplaten huisjes werd vlak voor het WK voetbal in 2010 opgetuigd om de allerarmsten van de stad naartoe te verbannen. Het zou tijdelijk zijn, zegt Vermeulen. Maar negen jaar later is het een van de meest gewelddadige wijken van het land.

"Het leger is er nu", zegt Darren Bester in onderstaande reportage. "Ze zullen hun patrouilles doen, overdag. En als ze zo weer klaar zijn, dan zijn ze weer vertrokken. En dan gaat het hier weer los. Dus wat hebben wij er aan.''