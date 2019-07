Merkel veroordeelt aanvallen Trump op Democratisch kwartet

Merkel, van wie bekend is dat haar relatie met Trump koel is, zei op haar persconferentie dat Trumps opmerkingen sterk in strijd zijn met haar opvattingen over de Verenigde Staten. "De kracht van Amerika is volgens mij juist dat het een land is waar mensen van heel verschillende nationaliteiten hebben bijgedragen aan de kracht van het Amerikaanse volk."

'Onacceptabel'

Het is niet de eerste kritiek door wereldleiders op Trumps aanvallen op de vier gekleurde vrouwen, van wie er drie in de Verenigde Staten zijn geboren. De Britse premier May noemde de opmerkingen eerder deze week al "volstrekt onacceptabel".

'Onacceptabel' was ook de term die de Canadese premier Trudeau en EU-president Tusk gisteravond op een gezamenlijke persconferentie in Montreal in de mond namen. Tusk voegde daaraan toe dat waarden voor hem belangrijker zijn dan handel, "maar misschien ben ik ouderwets".

Trump zelf heeft nog niet gereageerd op de jongste kritiek. Eerdere verwijten dat zijn opmerkingen racistisch zouden zijn, deed hij af als onzin. Van de spreekkoren in North Carolina heeft hij zich gedistantieerd.