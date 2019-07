President Zuid-Afrika misleidde parlement over campagnegift

De Zuid-Afrikaanse anticorruptiewaakhond zegt dat president Ramaphosa het parlement opzettelijk heeft misleid over een gift die hij in 2017 heeft ontvangen. Ramaphosa voerde toen campagne om de leider te worden van het ANC, de belangrijkste politieke partij in Zuid-Afrika. Ramaphosa won die strijd en werd in 2018 ook president.

De constatering is uiterst pijnlijk. Ramaphosa heeft de bestrijding van corruptie juist tot een speerpunt van zijn presidentschap gemaakt. In een eerste reactie wijst hij de bevindingen van de hand. Hij noemt de conclusie van de anticorruptiewaakhond betreurenswaardig en gebrekkig.

De zaak draait om een donatie van ongeveer 32.000 euro die Ramaphosa via zijn zoon ontving. Dat geld was afkomstig van Bosasa, een bedrijf dat onder meer de catering in gevangenissen verzorgt en herhaaldelijk van corruptie is beschuldigd.

Onethisch en ongrondwettelijk

In november vorig jaar zei Ramaphosa in het parlement dat het geld een betaling was voor werk dat zijn zoon voor Bosasa had gedaan. Later kwam hij daarvan terug en gaf hij toe dat het een donatie voor zijn verkiezingscampagne was geweest.

Het hoofd van de anticorruptiewaakhond noemt het handelen van de president onethisch en in strijd met de grondwet. Ook vindt hij dat het parlement van Ramaphosa moet eisen dat hij binnen 30 dagen alle donaties die hij kreeg, openbaar maakt.

Zuma

Ramaphosa is als president de opvolger van Jacob Zuma, die in februari 2018 moest aftreden omdat hij van corruptie werd beschuldigd. Een paar maanden later begon een proces tegen Zuma dat nog altijd niet is afgerond. Zuma ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij geen eerlijk proces krijgt.

Vandaag waarschuwde hij zijn tegenstanders binnen het ANC. "Ik zeg alleen maar dat ze moeten oppassen. Als ik zeg dat ik dingen over hen ga vertellen, meen ik dat." Eerder deze week zei hij dat een ANC-lid met wie hij nauw had samengewerkt een spion van het Apartheidsregime (1948-1990) is geweest en voor buitenlandse inlichtingendiensten heeft gewerkt.