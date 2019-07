Zweedse rechter verlengt voorarrest A$AP Rocky met zes dagen

A$AP Rocky blijft langer in voorarrest. De Zweedse rechtbank die daar vandaag een besluit over nam, gunt het Openbaar Ministerie (OM) meer tijd om het vooronderzoek tegen de Amerikaanse rapper af te ronden. Het OM krijgt daar tot donderdag 11.00 uur de tijd voor.

A$AP Rocky, die in werkelijkheid Rakim Mayers heet, was op 30 juni in Stockholm bij een gevecht betrokken. Hij wordt verdacht van mishandeling. Op beelden van het gevecht zou te zien dat hij een man tegen de grond smijt en hem daarna slaat. Ook zijn lijfwachten zijn opgepakt.

Omdat A$AP Rocky al meer dan twee weken vastzit, heeft hij optredens in Ierland, Groot-Brittanniƫ, Duitsland, Belgiƫ en landen in Zuid-Europa moeten afzeggen. Zijn manager startte een petitie om hem te steunen. Die is al meer dan 600.000 keer getekend.

A$AP Rocky werkte onder meer samen met Drake en Selena Gomez en staat ook geprogrammeerd voor het Lowlands Festival in augustus in Biddinghuizen.