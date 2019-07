Koningspaar en prinsessen voor het eerst op de foto bij nieuw woonpaleis

Het was voor het eerst dat de koning en zijn gezin uitgebreid op de foto gingen bij hun nieuwe thuis. De familie verhuisde in januari van de Villa Eikenhorst in Wassenaar naar Huis ten Bosch, het Haagse paleis waar prinses Beatrix tot 2014 woonde en dat daarna grondig is gerenoveerd.

