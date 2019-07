Aardbeving gevoeld in Griekse hoofdstad Athene

In Griekenland is in de omgeving van Athene een aardbeving geweest met een kracht van 5,3. Dat meldt het Europees-Mediterrane Seismologisch Centrum (EMSC).

Het centrum van de aardbeving zat op zo'n 13 kilometer diepte, zo'n 20 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Athene. Volgens een ooggetuige van persbureau Reuters was het een "stevige maar geen langdurige" aardbeving. Het EMSC meldt dat er daarna nog een paar naschokken waren

Er zijn vooralsnog geen berichten van schade of slachtoffers. Wel zouden in Athene korte tijd mensen zonder stroom hebben gezeten. Ook zitten mensen vast in liften.