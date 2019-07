Meer zekerheid voor flexwerkers, ervaring wordt beloond

De 270.000 uitzendwerkers krijgen meer zekerheid. Dat hebben de vakbonden en brancheverenigingen afgesproken in de nieuwe uitzend-cao's. Zo wordt bij de beloning van nieuwe opdrachten beter gekeken naar de ervaring van mensen. Daardoor zouden nieuwe uitzendkrachten minder lang blijven hangen op de beginnersbeloning.

Ook mag niet meer herhaaldelijk een kort contract voor bijvoorbeeld een dag of een week worden aangegaan. Bedrijven mogen mensen nog steeds heel kort inhuren, maar het volgende contract moet minstens voor 4 weken worden afgesloten. En de toeslagen bij zwaar of onregelmatig werk gaan omhoog.

FNV-bestuurder Karin Heynsdijk is tevreden dat deze arbeidsvoorwaarden nu in de twee grote uitzend-cao's worden vastgelegd: "Daardoor kunnen mensen ook sneller loon opbouwen doordat ze niet de hele tijd terugvallen bij nieuwe opdrachten. Maar we zijn er nog niet en dus valt er bij het volgende cao-overleg nog wel wat te winnen."

Een loonstijging is niet afgesproken. Die is afhankelijk van de cao's die gelden in de sector waarin de uitzendkrachten werken.