'In Duitsland aangehouden medewerker OM smokkelde drugs'

Een medewerker van het Nederlandse Openbaar Ministerie die in juni in Duitsland werd opgepakt, zit vast voor drugssmokkel. Dat meldt De Telegraaf.

Een woordvoerder van het Duitse Openbaar Ministerie zegt tegen de krant dat de medewerkster werd opgepakt in een auto die geprepareerd was voor drugssmokkel. De politie vond twee kilo cocaïne, zes kilo amfetamine en tienduizend tabletten xtc.

In de auto zaten ook haar dochter en schoonzoon. Ook zij zijn aangehouden. In Nederland is de vrouw geschorst, zegt het Openbaar Ministerie in Den Haag, waardoor ze geen toegang heeft tot haar werkplek en de systemen van justitie.

Verder kan het Nederlandse OM geen toelichting geven op de zaak, omdat het gaat om een Duits onderzoek.