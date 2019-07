In Duitsland aangehouden medewerker OM had kilo's drugs in auto

Een medewerkster van het Nederlandse Openbaar Ministerie die in juni in Duitsland werd opgepakt, zit vast voor drugssmokkel. Dat bevestigt het Duitse Openbaar Ministerie in Bonn na een bericht van De Telegraaf.

De vrouw van 53 werd opgepakt in een auto die geprepareerd was voor drugssmokkel. De politie vond 2 kilo cocaïne, 6 kilo amfetamine en 10.000 xtc-pillen. Ze ontkent dat ze wist van de drugs. In de wagen zaten ook haar dochter en schoonzoon. Ook zij zijn aangehouden.

De auto werd op 18 juni op de A61 langs de kant van de weg gezet tijdens een controle, waarbij willekeurig uitgekozen auto's op een parkeerterrein werden nagekeken.

Geschorst

In Nederland is de vrouw geschorst, zegt het OM in Den Haag. Daardoor heeft ze geen toegang tot haar werkplek en de systemen van justitie.

Verder kan het Nederlandse OM geen toelichting geven op de zaak, omdat het gaat om een Duits onderzoek. Zo is niet duidelijk wat voor functie de vrouw bij het OM heeft.