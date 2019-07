Boeing verliest miljarden, maar heeft ondanks alles nog een sterke positie

"De luchtvaart heeft niet echt een keuze", zegt Pels. In de afgelopen jaren werden Embraer door Boeing en Bombardier door Airbus overgenomen. Hierdoor bestaat de markt voor commerciële vliegtuigen momenteel alleen uit Boeing en Airbus, een duopolie.

En Airbus heeft een nog langere bestellijst dan Boeing, 7276 vliegtuigen. "Als je nu overstapt naar Airbus dan sluit je achterin de rij aan. Airbus kan niet eens zoveel vliegtuigen leveren al zouden ze willen", aldus Heerkens.

Daarnaast is van vliegtuig wisselen ook niet zomaar gebeurd. Heerkens: "Maatschappijen hebben zich ingesteld op die Boeings, hun piloten voor die vliegtuigen getraind en reserveonderdelen besteld. Daarom kan je ook niet zomaar over naar een Airbus."

Een goed vliegtuig

Maar de luchtvaart houdt ook vertrouwen in het vliegtuig, ondanks de crashes, waardoor de afbestellingen voorlopig mee vallen. "Het is de zoveelste versie van de 737, een bewezen product. Het is niet voor niks dat ie zo populair en veel besteld is", aldus Pels. Heerkens is het daarmee eens: "Het is gewoon een goed vliegtuig, waar een fout inzit. Het is niet zo dat hele vliegtuig nu niet deugt."

Daarom denkt Heerkens dat Boeing een sterke positie heeft. "Het is buitengewoon schadelijk en kost ze miljarden maar we moeten ook niet overdrijven. Het is een heel groot bedrijf, die houden het vol."