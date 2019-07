Eerste deelnemer Nijmeegse Vierdaagse is binnen

In Nijmegen is de eerste deelnemer van de 103e Nijmeegse Vierdaagse binnen. Rond 08.45 uur kwam rolstoeler Ronald van Dort uit Ridderkerk na 50 kilometer de Via Gladiola (St. Annastraat) op.

Ook vorig jaar kwam Van Dort als eerste over de finish, toen rond 08.30 uur. Hij zit in een rolstoel omdat hij in 2008 tijdens een militaire missie in het Afghaanse Uruzgan met een verkenningsvoertuig op een bermbom reed. Daarbij verloor hij beide benen. Vorig jaar deed hij mee aan de 40 kilometer, dit jaar legde hij vier keer de 50 kilometer af.

Rond 09.30 uur kwam ook de eerste loper binnen op een zo goed als lege Via Gladiola. "Het ging lekker", zei Paul Jansen uit Rosmalen bij Omroep Gelderland, die de Vierdaagse voor de tiende keer liep. "Eigenlijk is het hartstikke leuk om alleen hier te lopen. Je hebt de ruimte, de mensen die er staan klappen voor jou. Voor mij geen probleem."

Speciaal ponton

De route van vandaag voert de meer dan 41.000 wandelaars traditiegetrouw richting Cuijk, en weer terug naar Nijmegen. De route voert onder meer over een speciaal voor de Vierdaagse aangelegd ponton over de Maas, tussen Cuijk en Middelaar.

Dinsdag begonnen zo'n 44.000 mensen aan de Vierdaagse. Er zijn 3000 uitvallers.

De wandelaars hebben tot 18.00 uur de tijd om zich bij de organisatie te melden na binnenkomst. Dat is een uur langer dan op de andere dagen, omdat de organisatie rekening houdt met extreme drukte op de laatste kilometers van de route in Nijmegen.