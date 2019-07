Automobilist met haast scheurt met zwaailichten door Coentunnel

Een man heeft gisteravond een bekeuring gekregen omdat hij met hoge snelheid en met blauwe zwaailichten op zijn auto door de Coentunnel reed in Amsterdam. Tegen de politie zei hij dat hij haast had en op weg was "naar zijn zieke hond".

De bestuurder was de politie zomaar voorbij gereden. Via Twitter werden beelden verspreid van de auto met zwaailichten. "Tot onze verbazing bleek dit een burger te zijn", schreef de politie erbij.

Zieke hond

Volgens NH Nieuws heeft de man meerdere verkeersregels overtreden. Nadat hij was aangehouden, moest hij zijn blauwe zwaailichten inleveren. Ook krijgt hij een boete.