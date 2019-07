'Aanslagpleger beschuldigde Japanse tekenfilmstudio van plagiaat'

De aanslagpleger die gisteren een grote brand veroorzaakte bij Kyoto Animation Company zou de tekenfilmstudio beschuldigd hebben van plagiaat. Ook zijn er meerdere dreigmails naar de studio gestuurd, zegt directeur Hideaki Hatta. Of die afkomstig zijn van de dader is niet bekend. In de mails werd gewaarschuwd voor potentiƫle doden.

De dader zou donderdag 40 liter benzine in en rond het pand hebben gegooid en de brand vervolgens hebben aangestoken. Daarbij kwamen zeker 33 mensen om. "Door een grote ontploffing hadden mensen nauwelijks tijd om te vluchten", zegt correspondent Kjeld Duits in het NOS Radio 1 Journaal.

Doordat de brandwonden van de aanslagpleger ernstig zijn is het politieverhoor nog niet gestart. Gisteren werd al bekend dat de dader uit de stad Saimtama komt. "Hij heeft dus 500 kilometer moeten reizen om deze aanslag te plegen." Hij zou nooit voor de tekenstudio gewerkt hebben, maar Japanse media melden dat hij het bedrijf jarenlang heeft beschuldigd van plagiaat van zijn tekeningen. "Het bedrijf zou daar de politie ook over hebben benaderd, maar het is te vroeg om te zeggen of deze uitleg klopt", zegt Duits.

"De rook was na de ontploffing in het pand zo dik, en het vuur sloeg zo snel om zich heen dat mensen vrijwel geen tijd hadden om te ontsnappen", zegt Duits. "Vrijwel alle doden lagen daardoor op een hoop voor, of op de trappen van het gebouw."